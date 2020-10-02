Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе, а также обменялись информацией об обстановке внутри своих государств. Об этом сообщает БелТА.

Главы государств также уделили особое внимание эпидемиологической обстановке. Поводом для этого стал резкий рост заболеваемости, наблюдающийся в последнее время как в России, так и в других странах. В рамках этой темы президенты обсудили возможные пути нормализации транспортного сообщения между Белоруссией и РФ.

Помимо прочего лидеры подвели итоги совместных военных учений "Славянское братство — 2020", которые прошли на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В заключение Путин и Лукашенко обсудили состоявшийся недавно VII Форум регионов России и Белоруссии, подчеркнув роль подобных мероприятий в укреплении двусторонних отношений.