Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Лидеры обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном, коронавирус и двусторонние отношения.

23
Post cover

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, Николай Петров / БелТА

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе, а также обменялись информацией об обстановке внутри своих государств. Об этом сообщает БелТА.

Главы государств также уделили особое внимание эпидемиологической обстановке. Поводом для этого стал резкий рост заболеваемости, наблюдающийся в последнее время как в России, так и в других странах. В рамках этой темы президенты обсудили возможные пути нормализации транспортного сообщения между Белоруссией и РФ.

Путин и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ходе разговора главы государств также затронули тему Белоруссии.

Помимо прочего лидеры подвели итоги совместных военных учений "Славянское братство — 2020", которые прошли на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В заключение Путин и Лукашенко обсудили состоявшийся недавно VII Форум регионов России и Белоруссии, подчеркнув роль подобных мероприятий в укреплении двусторонних отношений.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.