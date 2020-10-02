Демон или краб-мутант. Зачем Есенину поставили чудовищный памятник

29 сентября на территории музея Сергея Есенина в Москве открыли памятник поэту. Аккурат к 125-летию со дня его рождения. Образ, выбранный скульптором, оказался, мягко говоря, неоднозначным. В соцсетях скульптуру сравнивают с крабом, демоном, гигантским насекомым и лавкрафтианским чудовищем. Автор композиции Григорий Потоцкий в ответ на критику заявляет, что он художник и так видит.

Сама задумка, может быть, и неплохая. Скульптор, по его словам, представил поэта в виде ангела, парящего над землёй.

— Почему Есенин висит в воздухе, опираясь на землю ластами? Он, по мнению художника, мутант? Советских художественных советов, как по мне, очень не хватает, — пишет в "Фейсбуке" пользователь Андрей Михайлов.

— Этот "памятник" лично мне больше напоминает осьминога с головой человека, — оценил в комментариях Сергей Кузнецов.

— По задумке вроде как крылья. А похоже на плавники морской черепахи, — поделилась ассоциациями Галина Леонидова.

В общем, с чем только памятник не сравнивают. Мутант, осьминог, морская черепаха — только на Есенина, видимо, не очень похоже.

Актриса Мария Шукшина в своём телеграм-канале назвала памятник сатанизмом и надругательством. Скульптура, по её словам, не имеет никакого отношения к искусству.

— Вылепил из Есенина краба, и сам похож на краба. Только его скульптура — тощий краб, а создатель напоминает краба-олигарха. Простите, а кто выдал разрешение на установку этого убожества? В каких связях "скульптор" с людьми, дающими добро на вылепку "гамна" из конфеты? Что в голове скульптора и за что он так ненавидит Есенина и москвичей? — пишет публицист Андрей Малосолов.

Правнучатая племянница поэта Александра Есенина тоже не оценила работу скульптора.

— Мне он не сильно понравился. Может быть, образ упавшего ангела не сложился. Не очень понятно, почему был выбран именно такой образ. Возможно, сама идея была хорошая, но воплощение мне не понравилось, — сказала Есенина в комментарии СМИ.

От оценки памятника вежливо воздержался актёр Сергей Безруков, игравший Есенина в спектаклях и на телевидении.

— Мне сложно говорить об этом, потому как я всё-таки большой поклонник бичиковского памятника на Тверском бульваре. Я очень люблю тот памятник. Поэтому воздержусь, — сказал артист телеканалу "Рен-ТВ".

Автор скульптуры Григорий Потоцкий ответил телеканалу, что на самом-то деле он хотел донести правду о поэте, а неблагодарный зритель оказался не готов к этому.

— Они хотят красивого Есенина, хотят златокудрого. Хотят того, к которому привыкли. А увидеть боль, увидеть правду они не готовы. И когда начинаешь спрашивать, то они не могут смотреть, они убегают, — заявил Потоцкий.

То есть это не скульптура плохая, это зритель плохой. Ясно, понятно.

На защиту изваяния встали московский либеральный активист Павел Гнилорыбов и поэт Дмитрий Быков. Гнилорыбов в комментарии BFM отметил, что "пока у нас люди не очень привыкли к роденовскому искусству, где хотя бы на шаг в сторону идёт какое-то отступление от реалистической скульптуры". Быкову памятник тоже понравился, он посетовал на "огромное количество дилетантов", которые "судят об искусстве, ничего в нём не понимая".

В целом же все высказывания в защиту лавкрафтианского краба-мутанта выглядят одинаково: "Художник так видит, а вы ничего не понимаете". Золотая классика.

Художник, конечно, имеет право на своё видение. Отто Дикса и Пикассо тоже считали "дегенеративным искусством". Любое новое, дерзкое, непривычное в искусстве всегда сталкивается с резкой критикой. Это норма.

В начале ХХ века авангардисты и футуристы сознательно провоцировали публику пощёчиной общественному вкусу. — Идите к чёрту, мы сбрасываем старую культуру с парохода современности! — говорили они. — Б-блин, я художник, я так вижу, а вы ничего не поняли, — говорит современный художник, столкнувшись с критикой.

Наверное, это не совсем честно по отношению к зрителю. Сейчас не 1915 год, когда необразованный рабочий, почёсывая затылок под кепкой, недоуменно смотрел на "Чёрный квадрат". Откуда такая уверенность, что у нас тёмный народ, ничего не понимающий в искусстве? Зачем сознательно проводить такую черту между творцом и публикой?

Конечно, если скульптор Потоцкий вылепил этого Есенина сугубо для себя, для собственного самовыражения — никаких вопросов. Но для чего тогда нужно было делать из этого событие, а потом обижаться на критику и обвинять зрителей, что они ничего не поняли? Ведь обратная связь публики с творцом существует в том числе и для самого творца. Чтобы задуматься, поразмыслить о том, что, может быть, поспешил или ошибся. Так работает критика.

А если мы будем пафосно отделять интеллигентных творцов от непонимающей публики, то зачем тогда вообще существует искусство? Ну пусть творец для себя и творит. Зачем ему публика? Но публика творцам нужна, как бы они ни лукавили. Тогда, быть может, стоит научиться принимать критику? Тем более что здесь публика более-менее единодушна в своём мнении.

Хочется нового и дерзкого в искусстве? Хорошо. Можно, например, действительно изобразить Есенина в образе какой-нибудь инфернальной лавкрафтианской нечисти. Со щупальцами, сотней глаз, раскрасить в фиолетовый, добавить паучьи лапки или перепончатые крылья. Постмодерн так постмодерн, ладно. Или изобразить Маяковского с пистолетом у груди. Или падающего от выстрела Пушкина. Ещё можно поставить памятник поэту Баркову — тут фантазия вообще ничем не ограничена.

Кто-то скажет, что в искусстве есть место провокациям. И будет прав. Кто-то ответит, что при этом в искусстве нет места халтуре. И тоже будет прав.

"Вам и памятник ещё не слит, — где он, бронзы звон или гранита грань? — а к решёткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь".