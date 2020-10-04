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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

При этом мэр столицы уточнил, что количество госпитализированных приближается к тысяче человек в сутки.

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве наблюдается стабилизация обстановки с коронавирусом, хотя столичные больницы продолжают наполняться больными. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных. — Прим. Лайфа) больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных, — сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу &quot;Россия-1&quot;.

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Мэр также предупредил, что в городе ожидается по три тысячи новых заболевших в сутки.

Напомним, мэр столицы подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим работы станет обязательным. Трудиться не из офиса должны не менее 30% сотрудников московских предприятий, все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее Собянин заверил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, однако призвал не упрощать ситуацию, так как она сложная.

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