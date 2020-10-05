Личное авто против каршеринга. Есть ли смысл покупать машину или аренда выгоднее?

Жизнь автовладельцев нельзя назвать лёгкой. Налоги, страховка, парковка, ремонт и другие расходы постоянно бьют по семейному бюджету. Отказаться от личного авто в пользу каршеринга или передвигаться на такси? Мы собрали все расходы и выяснили, что удобнее и дешевле.

Машина — это удобно?

Сразу оговоримся, что в представленных ниже расчётах не будет стоимость самого автомобиля. Деньги на покупку автомобиля — это отдельная статья расходов, которая практически не имеет ничего общего со стоимостью владения. Последняя складывается из нескольких параметров. Обычно расходы на автомобиль считают по схеме: топливо + страхование + обслуживание и ремонт + парковка + штрафы. Теперь настало время привязаться к географическим координатам. Для нас это Москва. Огромный мегаполис с пробками, камерами и в целом куда более дорогим обслуживанием, чем в регионах.

Итак, начинаем считать. Обычный маршрут от работы до дома в нашем случае — примерно 30 километров. Средний расход топлива у обычного городского седана — примерно десять литров на 100 километров пути. Летом и зимой расход может увеличиваться: климатические условия, пробки и прочие условия влияют на расход не самым лучшим образом. Но довольно слов — берёмся за калькулятор. Подставляем все данные в формулу и получаем стоимость одной поездки — 141 рубль. И столько же обратно. То есть затраты на топливо обойдутся в 282 рубля. Умножаем на 23 рабочих дня (не нужно забывать, что поработать могут вызвать и в выходные) и получаем 6486 рублей в месяц только топливных расходов. В год это 78 тысяч рублей. В эту сумму не входит стоимость бензина для поездок куда-нибудь ещё, например в кино, за город или в путешествие, поэтому можно смело прибавлять 20% (15 600 рублей) и в итоге получается почти 94 тысячи рублей только на топливо.

Не стоит забывать о том, что большая часть парковок в Москве — платные. Даже на севере столицы, куда мы добираемся на работу, средняя стоимость парковки — 130 рублей в час. Если парковать автомобиль там, где предписывает АМПП, то цена парковки за полный рабочий день — примерно тысяча рублей (23 тысячи рублей в месяц).

Стоимость топлива для одной поездки (Москва). Фото © vashamashina.ru

А теперь строго индивидуальные параметры. Хранение автомобиля, сезонный шиномонтаж и ремонт тоже стоят денег, поскольку разжиться бесплатным парковочным местом в крупном городе практически невозможно. В Москве найти стоянку дешевле 150 рублей в сутки не получится, поэтому придётся раскошелиться и на уголок для автомобиля. Суммарная выкладка по владению автомобилем (для примера мы взяли Volkswagen Polo) выглядит не слишком радужно.

Разумеется, методика подсчёта может отличаться в зависимости от длительности поездок, расстояния, которое проезжает средний автовладелец. Также на стоимость владения влияет объём двигателя и расход топлива: чем выше эти два параметра, тем больше топлива нужно автовладельцу и тем дороже обслуживание и ремонт. Не стоит забывать и мойку. Средний чек на водные процедуры для автомобиля в Москве — 500 рублей.

Каршеринг лучше. Но это не точно

Сложив все параметры, включая страховку и ремонты, аналитики "Яндекса" подсчитали, что дешевле всего в ежедневной эксплуатации водителям обходится LADA Granta. На бестселлер тольяттинского завода придётся потратить всего 13 тысяч рублей в месяц (или 156 тысяч в год). Довольно давно в народ ушла популярная байка согласно которой, каршеринг может стать полноценной заменой личному автомобилю. Перед тем как проверить, так ли это на самом деле, стоит ответить на самый главный вопрос — доступность каршеринговых машин. Даже в Москве и других крупных городах каршерингом можно пользоваться не везде. Зоны завершения аренды жёстко привязаны к районам города, и попытка оставить машину где-то ещё может обернуться штрафом в 10–15 тысяч рублей. Кроме того, каршеринговые автомобили не всегда удобны: малейший сбой в работе приложения, и пользователь может оказаться заблокированным внутри.

Теперь, отбросив все опасности, берёмся за калькулятор. Среднее время в пути по тому же маршруту, что и на собственной машине, — 40 минут. С учётом того что дорожная ситуация в Москве за утро может осложниться из-за большого количества транспорта, закладываем час на утреннюю поездку. Средняя цена бюджетного автомобиля каршеринга в Москве (Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid) — восемь рублей в минуту. Умножаем 8 на 60 (а лучше на 70, поскольку на поиски парковки тоже нужно время) и получаем 560 рублей за поездку в один конец, или 1120 рублей за один рабочий день по маршруту на работу и обратно. Если перевести эти расходы на полный рабочий месяц, то получается, что, проживая в одном конце Москвы и работая в другом, придётся потратить на каршеринг почти 26 тысяч в месяц (против 6,5 тысячи рублей на топливо при владении собственной машиной). Единственный способ срезать эти расходы — передвигаться на небольшие расстояния, до пяти километров.

Очевидные плюсы каршеринга по сравнению с личным авто: не нужно платить за парковку, не нужно платить за мойку, ремонт и обслуживание. Но особенного удобства использования тоже ждать не стоит — каршеринговые машины далеко не всегда опрятны, чисты и исправны. Кроме того, риск получения штрафов за ошибки при использовании автомобиля тоже есть, поэтому год спокойного использования каршеринга может закончиться судебным разбирательством с агрегатором. Последнее с высокой долей вероятности может сподвигнуть пользователя пересесть на общественный транспорт, который значительно удобнее, быстрее и дешевле личного. Во всяком случае, в условиях Москвы.

Тень сомнений

Итоговый вывод не станет откровением для тех, кто давно получил права и умеет считать собственные расходы. Личный автомобиль в ряде случаев действительно дороже в эксплуатации, чем каршеринговая машина. Однако, если грамотно подойти к вопросу парковки, найти место во дворе и недорогую стоянку возле офиса на постоянной основе, личный автомобиль снова становится удобнее и лучше каршеринговой машины. Ещё одно любопытное наблюдение по поводу каршеринга: как только в Москве или любом другом городе случается климатический апокалипсис, стоимость каршеринга автоматически увеличивается с текущих восьми-девяти рублей до 12. С учётом того что время движения увеличивается прямо пропорционально плохой погоде, поездка в один конец на каршеринге может обойтись в полторы-две тысячи рублей, и это далеко не предел. Личный автомобиль в этом смысле значительно дешевле, ведь всё, что нужно, — это оплатить топливо и найти, где запарковаться по завершении поездки.