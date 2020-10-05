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В направлении Карабаха из Армении зафиксировано движение большого числа военной техники

По заявлению Минобороны НКР, за минувший день противник провёл широкомасштабные наступательные операции в направлении север — юг.

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Видео © LIFE

В сторону Нагорного Карабаха из Армении направляется большое число военной техники, об этом сообщает корреспондент Лайфа Артур Матвеев.

На кадрах видно, что грузовики движутся по улицам города под покровом ночи.

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Жители города сохраняют бодрость духа, там остаются даже пожилые люди.

Как заявило Минобороны Нагорного Карабаха, за минувший день противник провёл широкомасштабные наступательные операции в направлении север — юг. Бронетанковые части были остановлены армянской артиллерией. Отмечается, что противник понёс значительные потери боевой техники и живой силы.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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