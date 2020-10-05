В направлении Карабаха из Армении зафиксировано движение большого числа военной техники

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В сторону Нагорного Карабаха из Армении направляется большое число военной техники, об этом сообщает корреспондент Лайфа Артур Матвеев.

На кадрах видно, что грузовики движутся по улицам города под покровом ночи.

Как заявило Минобороны Нагорного Карабаха, за минувший день противник провёл широкомасштабные наступательные операции в направлении север — юг. Бронетанковые части были остановлены армянской артиллерией. Отмечается, что противник понёс значительные потери боевой техники и живой силы.