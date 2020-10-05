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Категорий: 17

Жертва скопинского маньяка рассказала, как оказалась в машине преступника в роковой вечер

30 сентября для Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной — страшная дата. В этот день в 2000 году подруги оказались в плену у маньяка Виктора Мохова. Девочки подвергались сексуальному насилию, Елена беременела трижды. Только через три года и семь месяцев они покинули жуткий подземный бункер.

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Фото © Соцсети. Скриншот © YouTube / НТВ

Спустя 20 лет после рокового момента Екатерина в программе НТВ "Новые русские сенсации" подробно рассказала о событиях того дня. 14-летняя девочка собиралась на дискотеку в Рязани со старшей сестрой, которую ждала дома. Однако та приехать не смогла. Зато Кате позвонила подруга сестры, 17-летняя Елена, предложила пойти на праздник вместе.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В тот же вечер из города Скопина в Рязань выехал 50-летний Виктор Мохов с сообщницей, переодетой в мужчину. Пока девочки слушали музыку, те выискивали себе жертв. По словам Кати, на дискотеке было много молодёжи, но они ни с кем не знакомились, к ним тоже никто не подходил. Так же тихо подруги решили вернуться домой. Однако на автобусной остановке была огромная толпа. Хрупкие девочки не влезли в транспорт, и Елена предложила отойти от центра города и попытаться уехать оттуда.

Как будто сложились все карты. Злой рок. Судьба. Но никаких предвестников я не чувствовала. Возможно, мне было слишком мало лет

Екатерина Мартынова

Виктор Мохов, Екатерина Мартынова. Скриншот © YouTube / НТВ

Виктор Мохов, Екатерина Мартынова. Скриншот © YouTube / НТВ

Когда девочки шли к другой остановке, к ним подъехали Мохов и его спутница. Подруги не собирались садиться в машину к странным незнакомцам. Однако те принялись их уговаривать, заявляли, что они местные, просили не бояться. Тогда Лена сказала Кате, что уже поздно, автобуса они могут не дождаться. И предложила согласиться на поездку, которая разделит их жизни на до и после.

Мы не дошли до остановки метров 20, и перед нами остановилась машина. Первой мыслью было, что мы никуда не поедем на этой машине. Потому что это было странно для меня. Я никогда не садилась в чужие машины.

Екатерина Мартынова

Екатерина Мартынова с мужем и детьми. Фото © Соцсети

Екатерина Мартынова с мужем и детьми. Фото © Соцсети

Сообщники задабривали девочек сладким, а потом дали выпить алкоголь, в который добавили снотворное. Так Катя и Лена оказались в подземном бункере, существование в котором стало для них адом. Освободиться пленницы смогли, лишь когда подбросили записку квартирантке Мохова. Преступника приговорили к 17 годам, но уже скоро опасный маньяк покинет тюремные стены.

Изо дня в день тебя насилуют, всё одно и то же. Ты понимаешь, что ты не можешь выйти на улицу. Ты понимаешь, что себе не хозяйка. Что хозяин твоей жизни — какой-то посторонний человек, который может в любой момент отобрать твою жизнь

Екатерина Мартынова

Жертва скопинского маньяка рассказала, как сложилась её жизнь спустя 20 лет после плена в бункере

Страшная история произошла в сентябре 2000 года. Тогда 50-летний Виктор Мохов вместе с сообщницей похитил двух подруг, которые возвращались с дискотеки в Рязани, — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. И Екатерина рассказала, как живёт спустя почти 20 лет с того момента.

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