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42-летняя миллионерша из Подмосковья заявила в полицию на молодого мужа, который выбил ей зубы

Недавно пара отметила появление на свет дочки, но, видимо, рождение ребёнка не спасло супругов от скандалов.

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Фото © Telegram / "Немалахов"

В семье 42-летней миллионерши Марии Романовой, которая живёт в деревне Жуковке Одинцовского района, случился разлад. Женщина отправилась за помощью в местную больницу, пожаловавшись на то, что её избил 35-летний супруг. У пострадавшей обнаружили множественные ушибы, кровоподтёки на лице и перелом коронки верхних резцов.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Мария обратилась не только к медикам, но и в полицию, пишет телеграм-канал "Немалахов". Правоохранители начали проверку в отношении молодого супруга жертвы — Ираклия Романова. Примечательно, что парень, настоящая фамилия которого Николаишвили, носит фамилию своей жены.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Для Марии этот брак оказался не первым. Ранее её избранником был Александр Романов — офицер Службы внешней разведки в отставке, который долгое время находился на посту советника гендиректора ФГУП "Ростэк", однако потом был арестован за организацию подкупов. Благодаря ему Мария якобы и стала миллионершей. Женщина нередко постила в соцсетях снимки красивой жизни: частные самолёты, яхты и роскошные поездки по миру.

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