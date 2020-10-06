42-летняя миллионерша из Подмосковья заявила в полицию на молодого мужа, который выбил ей зубы

В семье 42-летней миллионерши Марии Романовой, которая живёт в деревне Жуковке Одинцовского района, случился разлад. Женщина отправилась за помощью в местную больницу, пожаловавшись на то, что её избил 35-летний супруг. У пострадавшей обнаружили множественные ушибы, кровоподтёки на лице и перелом коронки верхних резцов.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Мария обратилась не только к медикам, но и в полицию, пишет телеграм-канал "Немалахов". Правоохранители начали проверку в отношении молодого супруга жертвы — Ираклия Романова. Примечательно, что парень, настоящая фамилия которого Николаишвили, носит фамилию своей жены.

Фото © Telegram / "Немалахов"