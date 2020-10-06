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Учительница в шоке прервала онлайн-урок, когда мама одного из детей вошла в кадр абсолютно голой

В "Твиттере" мнение насчёт ситуации разделилось: кому-то невероятно весело, а кто-то возмущён до предела.

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Фото © Twitter / Young Simba

За последние полгода весь мир вынужденно перешёл на обучение и работу из дома, поэтому неловких ситуаций во время видеозвонков было предостаточно. Но то, что случилось во время онлайн-урока в начальной школе, вероятно, сможет побить все рекорды по уровню стыда, который испытали все причастные. Этим роликом поделился пользователь "Твиттера" Mufaa6, и он быстро набрал 5,4 млн просмотров и 428 тыс. лайков, пишет Daily Dot.

Видео © Twitter / Young Simba

На видео происходит стандартная ситуация для онлайн-урока в начальной школе. Учительница объясняет тему, когда замечает, что один из малышей не обращает на неё внимания и, скорее всего, вообще заснул. Женщина повышает голос, пытаясь его разбудить, но тут у неё появляются проблемы посерьёзнее. В кадр одного из учеников заходит голая женщина, которая сперва не торопится и что-то ищет, а затем, осознав, что её заметили, сбегает из комнаты.

Фото © Twitter / Young Simba

Фото © Twitter / Young Simba

В "Твиттере" мнение людей разделилось. Многих развеселила эта неловкая ситуация, но кто-то был возмущён поведением матери. По их мнению, ходить голышом перед своим вполне взрослым сыном — просто неприемлемо.

У меня такое ощущение, что я одна не считаю это забавным. Мальчик уже взрослый, поэтому ходить перед ним в костюме Евы нельзя! Если бы всё было наоборот и это были бы отец с дочерью, вы бы так не смеялись

LinaS

Мне жаль таких детей. Их образование страдает, потому что они не могут сконцентрироваться на учителе из-за посторонних факторов

Its Mika

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