Водитель погибшей любовницы олигарха оправдан. В деле, которое освещал Лайф, присяжные тоже увидели много нестыковок

Марусов выглядит бодро и весело и благодарит журналистов Лайфа за поддержку в трудные для него и его семьи времена.

В конце мая Лайф опубликовал расследование о смерти Анны Малой — любовницы соляного олигарха из Оренбурга. Девушка погибла ещё осенью 2018-го, сорвавшись в холодные воды Байкала, пока её водитель Влад Марусов задремал за рулём, отпустив Малую посидеть в беседке.

Почему-то Марусов сразу же вызвал подозрения соляного олигарха Сергея Черного. Ведь он не только привёз девушку на Байкал в тот самый злополучный вечер, но и, по данным самого Черного, якобы вступил с содержанкой в любовную связь. По словам источника Лайфа, миллиардер остро отреагировал на смерть Малой, ведь Черный считал Анну своей женой, несмотря на то что у него есть официальная жена Елена и трое детей.

По словам родных Влада, миллиардер загнал всех в паутину страха. Его мать лишилась работы, а салон его девушки несколько раз громили неизвестные. Но посадить Марусова не могли — следователь считала произошедшее несчастным случаем.

Однако машина следствия продолжала крутиться, и Сергей Черный был признан потерпевшим по делу о смерти Анны Малой. Его адвокат заявлял, что в уголовном деле Марусова достаточно доказательств виновности Влада, включая заключения экспертов. Но ключевым свидетелем обвинения оказалась некая Алёна Сафиуллина, которая якобы отдыхала ночью в отеле на берегу Байкала и видела ссору двух молодых людей на берегу озера. Именно на основании её показаний Владислава Марусова посадили в СИЗО и обвинили в убийстве.