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Водитель погибшей любовницы олигарха оправдан. В деле, которое освещал Лайф, присяжные тоже увидели много нестыковок

Суд поставил точку в запутанном деле о смерти Анны Малой из Иркутска, в убийстве которой подозревали её друга и водителя Владислава Марусова. В ходе судебного процесса Лайф обратил внимание на некоторые странности: главная свидетельница обвинения получила в собственность ресторан погибшей. Влада продержали в СИЗО почти год, но сегодня присяжные оправдали Марусова, и он вышел на свободу.

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Видео © LIFE

Марусов выглядит бодро и весело и благодарит журналистов Лайфа за поддержку в трудные для него и его семьи времена.

В конце мая Лайф опубликовал расследование о смерти Анны Малой — любовницы соляного олигарха из Оренбурга. Девушка погибла ещё осенью 2018-го, сорвавшись в холодные воды Байкала, пока её водитель Влад Марусов задремал за рулём, отпустив Малую посидеть в беседке.

У странной свидетельницы обвинения вдруг появились "мазерати" и ресторан. Лайф нашёл новый поворот в конфликте олигарха Черного и водителя Марусова

Любовница миллиардера Анна Малая найдена мёртвой в холодных водах Байкала. Убийство, суицид или несчастный случай? К последней версии склонялись следователи, но потом арестовали водителя содержанки. Лайф разбирался, почему после смерти иркутской красавицы пострадало множество людей, а странной, но главной свидетельнице обвинения перешёл в собственность ресторан погибшей.

Почему-то Марусов сразу же вызвал подозрения соляного олигарха Сергея Черного. Ведь он не только привёз девушку на Байкал в тот самый злополучный вечер, но и, по данным самого Черного, якобы вступил с содержанкой в любовную связь. По словам источника Лайфа, миллиардер остро отреагировал на смерть Малой, ведь Черный считал Анну своей женой, несмотря на то что у него есть официальная жена Елена и трое детей.

По словам родных Влада, миллиардер загнал всех в паутину страха. Его мать лишилась работы, а салон его девушки несколько раз громили неизвестные. Но посадить Марусова не могли — следователь считала произошедшее несчастным случаем.

Однако машина следствия продолжала крутиться, и Сергей Черный был признан потерпевшим по делу о смерти Анны Малой. Его адвокат заявлял, что в уголовном деле Марусова достаточно доказательств виновности Влада, включая заключения экспертов. Но ключевым свидетелем обвинения оказалась некая Алёна Сафиуллина, которая якобы отдыхала ночью в отеле на берегу Байкала и видела ссору двух молодых людей на берегу озера. Именно на основании её показаний Владислава Марусова посадили в СИЗО и обвинили в убийстве.

Позже выяснилось, что после таких показаний, свидетельнице Сафиуллиной перешёл в собственность тот самый ресторан, который ранее принадлежал Анне Малой. Возможно, именно это подорвало доверие присяжных и повлияло на их сегодняшнее решение оправдать Марусова.

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