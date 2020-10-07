Секреты избирательной кампании – 2021. Политологи рассказали о трендах и запросах избирателя

Интриги и тренды предстоящего политического сезона 2021 года сегодня в ходе круглого стола обозначили участники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Старт, который задал президент, встретившись с лидерами думских фракций, предварил начало необычной избирательной кампании, которая обещает стать незаурядной. Политологи ответили на следующие вопросы: как откликнется уставший избиратель на новые лица, почему малые партии рвутся повторить успех "Родины" 2003 года и кто из политических игроков намерен передать полномочия лидера по наследству.

Запрос на стабильность

Стабильность и безопасность у россиян на первом месте, поэтому партия "Единая Россия" имеет все шансы не только сохранить лидерство, но и при обновлении состава увеличить успех, считают эксперты. По мнению главы консалтингового агентства Bakster-group Дмитрия Гусева, фракция словно "действующий чемпион мира по боксу", против которого сосредоточили свои усилия все соперники, мечтающие получить боксёрскую корону. К тому же эпидемия коронавируса и поджигание соседних республик у границ России способствуют стремлению избирателя к поиску надёжной и проверенной политической силы, которой и является партия большинства.

Эксперты напомнили, что "Единая Россия" успешно выступила во время единого дня голосования в нынешнем году, показав хороший результат и на федеральном, и на уровне местного самоуправления. Кандидаты партии выиграли довыборы в Госдуму в своих округах. А все главы регионов от ЕР одержали победу на выборах.

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Соревнование ЛДПР и КПРФ и реанимация СР

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что эти выборы будут очень непростыми для "Справедливой России". — Есть ощущение, что думские партии после прошедших выборов расслабились, при этом мы видим серьёзное проникновение новых политических проектов в информационное поле. Об этом сегодня нужно крепко задуматься и "Справедливой России", и КПРФ. Если у КПРФ есть традиционная электоральная база, то социал-демократам нужно доказывать избирателю свою правоту, им уже явно недостаточно только поддержки своего лидера, — сказал Куртов.

Дмитрий Гусев добавил, что интригой "Справедливой России" становится вопрос, "сохранит ли она своё место в политическом поле страны или нет". — Все знают, что эта партия теряет голоса. По статистике, уже пару лет по выставленным кандидатам на первом месте стоит "Единая Россия", на втором — ЛДПР, на третьем — КПРФ, а на четвёртом — "Родина". "Справедливая Россия" находится ниже, — отметил Гусев.

Его дополнил политолог Алексей Мартынов, напомнив, что две старейшие партии даже на уровне лидеров часто вступают в перепалку, которая местами граничит с ненавистью. Конечно, они будут бороться за второе место. "Другое дело, что статус легальной оппозиции, который они имеют, требует постоянного подтверждения и обратной связи с обществом, с избирателем, а эта обратная связь у обеих партий не очень эффективно работает".

Политический пост по наследству

Директор центра политического анализа Павел Данилин отметил, что одной из особенностей политической кампании 2021 года станет проблема преемственности, так как, скорее всего, это будут последние выборы, в которых КПРФ и ЛДПР будут представлять их отцы-основатели — Зюганов и Жириновский.

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— Владимиру Жириновскому 74 года, он уже 31 год возглавляет ЛДПР. Геннадию Зюганову — 76 лет, он у руля 27 лет. Завершение политического цикла 2021–2026 годов для них станет уже вряд ли подъёмной ношей. Лидеру ЛДПР будет к тому времени 80 лет, а лидеру КПРФ — 82 года, — сказал Данилин. — Поэтому проблема преемственности встаёт в полный рост.

При этом если с ЛДПР всё понятно — это партия одного человека, то с КПРФ сложнее. Мы можем посмотреть на недавнее выступление Зюганова, где он обозначил тему преемника, притом в очень неприятном ключе для Ивана Мельникова, которого, кстати, он же назвал преемником в 2004 году.

Эксперт напомнил, что в КПРФ всегда была сильная борьба за единство внутри партии. Так, в 2002 году фракция выгнала Селезнёва, в 2004-м — Семигина, который на тот период приводил до половины электората, затем избавились от Виктора Тихонова. Можно перечислять и дальше: Пономарёв, Бондаренко, Улас. Последнее исключение на сегодняшний день из КПРФ — Елена Шувалова. При этом же внутри партии образована достаточно понятная картина преемников — это Харитонов, Обухов и Мельников.

— Мельникова, как видим, уже начинают оттирать, пока он сохраняет позиции в партии как секретарь ЦК. Харитонов на сегодняшний день шансов почти не имеет, хотя в 2004 году он баллотировался на должность президента России. Обухов тоже секретарь ЦК, но в 2016 году его подставили, не дав ему профессиональных юристов, поэтому он не смог попасть в списки КПРФ в Госдуму, — дополнил Данилин.

Новые партии

Политэксперт Алексей Куртов обратил внимание на рост и активность новых и пока малых партий. По его словам, "Новые люди" внезапно получили необычайно большое количество голосов, что говорит о хорошем потенциале и интересах среднего класса, который представляет партия.

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В ряде регионов ЕДГ-2020 обозначил успех новых партийных объединений. Кроме "Новых людей" эксперты выделили "За правду" и "Зелёную альтернативу", которые получили так называемую парламентскую льготу, разрешающую избираться в Госдуму без сбора подписей. Их удачу политтехнологи связывают с тем, что молодые проекты заняли пустующую нишу и оказались востребованы. Однако как будет выстроена их избирательная кампания, пока вопрос.

Востребованность новых левых эксперты объяснили усталостью избирателя от КПРФ, которая ассоциируется с "партией прошлого" и Геннадием Зюгановым. "Новые левые" динамичнее, с более яркими брендами и вполне могут не только увести часть традиционного коммунистического электората, но и обрести собственный. Кстати, такие партии тоже имеют парламентскую льготу: Российская коммунистическая партия-КПСС, Партия пенсионеров, "Родина", "Коммунисты России".