Лайф выяснил, куда течения несут ядовитую волну с Камчатки — карта

Пятно загрязнения тихоокеанских вод у берегов Камчатки перемещается к югу, рассказали учёные Дальневосточного федерального университета. По их словам, сейчас оно тянется примерно на 40 километров от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Отмечается, что полоса ядовитого вещества не распадается и имеет чёткие границы.

В этом регионе идёт Курильское течение (или по-другому течение Оясио). Оно движется в сторону японского острова Хоккайдо, а по дороге у Курильских островов Кетой и Уруп разветвляется, и его воды частично попадают в Охотское море. У Японии навстречу Курильскому течению идёт течение Куросио, а далее они объединяются и превращаются в Северо-Тихоокеанское течение, которое пересекает океан и направляется прямо в сторону берегов американского штата Калифорния.