Раки, крабы, мидии, креветки. В "Москвариуме" устроили праздничный обед для осьминога — видео

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Осьминогу по кличке Оська устроили праздничный обед работники "Москвариума". Это было приурочено ко Всемирному дню осьминога. Лайф узнал, чем кормили морского обитателя в его праздник.

Известно, что Оське полтора года, он очень любопытный, любит играть с водолазами и исследовать всё вокруг. Но больше всего осьминог, конечно же, любит полакомиться различными деликатесами.

Во время праздника гигантского осьминога накормили лангустинами, раками, крабами, мидиями и креветками. А ещё его угостили любимой рыбой — путассу и ставридой.

— В "Москвариуме" осьминог ест три раза в неделю. Сегодня у нас было особенное, праздничное кормление. Но кормление всегда происходит с помощью водолаза. Осьминог обычно ведёт ночной образ жизни, но он очень хорошо знает, когда его кормят, и к этому времени он просыпается и меняет свою окраску, — рассказала ихтиолог Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер.

Добавим, что вес осьминога — более 15 килограммов, а размах его щупальцев составляет около двух метров.