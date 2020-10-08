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Раки, крабы, мидии, креветки. В "Москвариуме" устроили праздничный обед для осьминога — видео

Стоит отметить, что кормление морского обитателя всегда происходит с помощью водолаза.

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Видео © LIFE

Осьминогу по кличке Оська устроили праздничный обед работники "Москвариума". Это было приурочено ко Всемирному дню осьминога. Лайф узнал, чем кормили морского обитателя в его праздник.

Известно, что Оське полтора года, он очень любопытный, любит играть с водолазами и исследовать всё вокруг. Но больше всего осьминог, конечно же, любит полакомиться различными деликатесами.

Во время праздника гигантского осьминога накормили лангустинами, раками, крабами, мидиями и креветками. А ещё его угостили любимой рыбой — путассу и ставридой.

Скучают по посетителям. Лайф узнал, как проходят будни нерп "Москвариума" в период самоизоляции

Тренировки животных не прекращаются, и они будут готовы достойно встретить гостей, когда ограничения спадут.

В "Москвариуме" осьминог ест три раза в неделю. Сегодня у нас было особенное, праздничное кормление. Но кормление всегда происходит с помощью водолаза. Осьминог обычно ведёт ночной образ жизни, но он очень хорошо знает, когда его кормят, и к этому времени он просыпается и меняет свою окраску, — рассказала ихтиолог Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер.

Добавим, что вес осьминога — более 15 килограммов, а размах его щупальцев составляет около двух метров.

Ранее Лайф сообщал, что в "Москвариуме" семье акул Мише и Маше устроили праздничный ужин в честь празднования Дня семьи, любви и верности.

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