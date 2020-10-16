В Совфеде назвали безответственным отношение США к СНВ-3

Срок договора истекает в следующем году, и может начаться новая гонка ядерного вооружения.

Все страны заинтересованы в мировой безопасности. Такую точку зрения высказал член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, говоря о перспективах продления договора СНВ-3. Речь идёт о договоре между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

— Думаю, что каждая страна понимает, что ядерный конфликт действительно скажется на всём мировом сообществе, — сказал сенатор в беседе с RT.

Он также отметил, что в отношении договора США ведут себя "крайне безответственно".

— С точки зрения сохранения международной стабильности, с точки зрения недопущения ядерного конфликта их [США] последовательная политика отказа от всех договоров, конечно, крайне безответственна. Очень ответственно ведёт себя в этом вопросе Россия. И руководство России делает всё для того, чтобы сохранить эти договоры, — сказал парламентарий.