Шипы или липучка — какая зимняя резина лучше В Москве уже выпал первый снег, пора менять шины. Какие лучше выбрать: шипованные, фрикционные европейские и скандинавские? 31 октября, 09:58 28705 28705 Фото © Shutterstock

Чем зимние шины отличаются от летних?

Главное отличие сезонных шин — в составе. Зимняя резина не дубеет при низкой температуре, поэтому остаётся мягкой, сохраняет высокие сцепные свойства. Пользоваться летней резиной при минусовой температуре опасно. Она твердеет, теряет сцепление с дорогой, автомобиль становится неуправляемым.

Какими бывают зимние шины?

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Существует два основных вида шин — шипованные и фрикционные, или липучки. Вторые делятся на два подтипа — европейские и скандинавские.

1. Шипованные шины

Это резина со встроенными металлическими шипами. Она обеспечивает наилучшее сцепление и самое эффективное торможение на заснеженной и ледяной дороге. Каждый производитель тратит огромные ресурсы на то, чтобы придумать инновационные и высокотехнологичные шипы. Они должны надёжно держать дорогу и быть долговечными. Никто из автомобилистов не хочет остаться без половины шипов через пару сезонов, поэтому при выборе обращают внимание на технологии и материалы производителя. Ведь при нормальной езде без экстремальной нагрузки зимняя резина способна прослужить пять-шесть сезонов.

Шипы подойдут тем, кто ездит преимущественно за городом по плохо расчищенным дорогам или твёрдому сухому льду. При езде по сухому асфальту они быстро стираются. Если в городе зимой мокрые дороги, то машина на шипах может скользить, резко увеличивая тормозной путь, появляются боковые сносы при скоростных поворотах. Ещё один минус шипов — они очень шумные.

Но зато на рыхлом снегу машина останавливается и маневрирует гораздо лучше, чем без металла в протекторе колёс.

2. Фрикционные шины скандинавского типа

У этого типа покрышек, которые ещё называют арктическими, шипы отсутствуют. При этом их состав также ориентирован на низкие температуры: под действием мороза они не теряют эластичности.

Скандинавские шины более грубые по своему составу, в отличие от европейских. Кроме того, у скандинавских более мягкий и скруглённый боковой блок. Весь протектор данной резины состоит из ламелей, которые работают как присоски и прилипают к ледяной дороге или укатанному снегу. Есть также каналы для отвода воды и талого снега. Но скандинавская резина может прослужить в условиях российской зимы только два-три сезона.

Примеры моделей: Nokian Hakkapeliitta R2, Michelin X-ice Xi3, Continental ContiVikingContact 5, Yokohama Ice Guard IG60, Bridgestone Blizzak Revo GZ.

3. Фрикционные шины европейского типа

Своё название получили из-за зимней погоды, характерной для большей части Европы. Это мягкие и влажные зимы, часто отсутствие снега, околонулевая температура. Они ориентированы для езды по влажным асфальтовым дорогам, мокрому снегу.

Профиль боковых блоков имеет ярко выраженную кромку. По своему составу эти шины мягче скандинавских, они менее устойчивы на льду по сравнению со скандинавской резиной, но могут прослужить четыре-пять сезонов.

Примеры моделей: Bridgestone Blizzak LM-32, Nokian WR D3, Michelin Alpin A4, Continental ContiWinterContact TS850.

Какой тип шин выбрать?

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При выборе зимних покрышек нужно ориентироваться на климатические и дорожные условия. Например, в восточной части России снега много, может образовываться наледь или снежная каша — лучше брать шипованную резину, а на юге — мало, здесь подойдут липучки.

Для Москвы лучше фрикционные шины. В последние годы зимой выпадает мало снега, а дороги преимущественно асфальтированные, поэтому максимальное сцепление необязательно.

Также важно учитывать собственный опыт. Для пользования фрикционной резиной водитель должен быть уверен, что справится с управлением при сложных сценариях, например на резких поворотах. Для городских автолюбителей подойдёт липучка.

Как подобрать параметры шины?

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В инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информация о рекомендуемых размерах шин. Однако в сервисном центре вам могут посоветовать другие.

В пределах определённых показателей можно менять некоторые параметры. Например, высоту профиля. На зиму можно поставить колёса меньшего радиуса с более высоким профилем и меньшим пятном контакта с дорогой, так улучшится сцепление. Поэтому, если вам предлагают другой размер, стоит соглашаться, нет причины использовать строго то, что прописано производителем.

Фото © ТАСС

Десять оптимальных моделей шин для России

Лайф изучил актуальные обзоры шин в изданиях "Авторевю", "За рулём", Auto Bild, ADAC и выбрал наиболее подходящие модели для российской зимы. В описании шин приведены средние рыночные цены на покрышки с радиусом R16, шириной профиля 205 мм и высотой 55 мм.

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MICHELIN Pilot Alpin 5

Тип: шипованные.

Рассчитаны на легковые машины и паркетники. Подходят для езды по плохо расчищенным дорогам и смеси снега с водой.

Шины разработаны так, чтобы автомобиль справлялся с работой в самых сложных условиях. На протектор добавлен рисунок с водоотводящими каналами. Они хорошо выбрасывают снег и не дают ему наглухо забить углубления.

Yokohama Ice Guard IG60

Тип: фрикционные скандинавского типа.

В последнем поколении рисунок протектора стал сложнее, что улучшило водоотведение. Основные канавки особенно широкие и поэтому не закупориваются снегом.

Модель выделяется технологией Orange Oil S. С ней в химический состав резины добавляется смесь масла из кожуры апельсинов — так создаётся микропузырчатая структура наружного слоя. С ней покрышки не перемерзают и сохраняют комфортную для езды мягкость, а значит, сцепление будет надёжным.

Bridgestone Blizzak Revo GZ

Фото © VK / "Bridgestone Россия"

Тип: фрикционные скандинавского типа.

Строго городская резина, рассчитанная на езду по асфальту. Даёт хорошее торможение, эффективное сцепление на разгоне, достойную управляемость и низкий уровень шума.

Для езды по гололёду или снегу она не подходит. В первом случае сцепление недостаточно эффективное, во втором — не подходит рисунок протектора, канавки слишком узкие и быстро закупорятся снегом.

Tigar Winter

Тип: фрикционные скандинавского типа.

Ключевая особенность этих шин — универсальность. Это шины для легковых автомобилей, при этом производитель использовал в них рисунок протектора, ранее применённый на внедорожниках SUV. Так компания нашла баланс между эффективной работой на асфальте и по снегу, позволив покрышкам эффективно самоочищаться почти в любых условиях. Недостаток шин — расход топлива увеличивается из-за высокого сопротивления качению.

Nokian Hakkapeliitta 9

Тип: шипованные.

Легендарные шины с самой высокой топливной экономичностью на асфальте. По результатам тестов их принято называть городскими, хотя изначально линейка ориентирована на езду по льду и снегу.

Nokian Hakkapeliitta 9 уверенно чувствуют себя почти в любых условиях — цепляются и за лёд, и за асфальт. При низкой температуре резина остаётся эластичной, поэтому торможение будет мягким.

Michelin X-Ice North 4

Фото © Facebook / "Мишлен"

Тип: шипованные.

Общепризнанный лидер в плане сцепления. Шины лучше всех ведут себя на снегу и льду, эффективное торможение и высокая управляемость на скользких покрытиях. Единственное замечание экспертов — торможение слегка грубое, Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 приятнее в этом плане.

Continental IceContact 3

Тип: шипованные.

Шины для езды преимущественно по льду и снегу. В тестах показывают превосходное поперечное сцепление на льду, продольное — на снегу и асфальте.

Фишка модели — гибкие шипы. Они решают проблему асимметричного износа. На шинах с классическими металлическими шипами на передних колёсах протектор стирается быстрее шипов, они со временем выступают больше нормы. На задних, наоборот, шипы стачиваются и едва возвышаются над поверхностью протектора. Здесь же они стачиваются равномерно.

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic

Тип: шипованные.

Шины разработаны для использования в самых сложных условиях — на льду и снегу. Их особенность — шипы оригинальной конструкции: они треугольные, а не круглые, так сцепление на льду улучшается.

Bridgestone Ice Cruiser 7000

Фото © VK / "Bridgestone Россия"

Тип: шипованные.

Резина рассчитана для использования в городе при умеренном климате. При сильном минусе задубеет. Правда, при умеренной температуре эта модель — достойный вариант. Её особенность — износостойкий протектор, прочная заделка шипов и низкий уровень шума.

Hankook Winter i*Pike RS2

Тип: шипованные.

Самые тихие шины из перечисленных. При этом у шин высокая проходимость. Они демонстрируют надёжное сцепление на льду и снегу.

Вы будете использовать шипы или липучку? 0 Я пользуюсь только шипами, привык уже к ним Я куплю липучку, потому что для города она подходит лучше В этом сезоне я попробую другой тип шин, чтобы понять разницу

Авторы Сергей Андреев