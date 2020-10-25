При его соблюдении ситуация нормализуется за три месяца, отметил он.

Уже к концу этого — началу следующего года статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может пойти на снижение, если будет выполнен ряд условий, главным из которых является сознательность самих россиян. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны... тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные — и всё, — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам депутата Госдумы, ключевыми факторами в борьбе с инфекцией являются неспецифическая профилактика (дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты) и гигиена рук. Помимо них эффективен "максимальный" перевод сотрудников на удалённую работу.

— И масштабированное производство коронавирусной вакцины, и прививки — прежде всего старшего поколения, которое сегодня является самой уязвимой группой по медицинским показаниям, — уточняет Онищенко.

Академик РАН отмечает, что коронавирусная инфекция развивается в человеческой популяции по тем же принципам, что и грипп, только в два раза дольше. Даже по самым грубым подсчётам, её завершение должно наступить к концу 2020 года. Однако если выполнять рекомендации, то "купировать эту вспышку" получится и раньше.