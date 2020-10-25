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Регион
Опубликовано 25 октября 2020, 14:33
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В Госдуме ответили на законопроект Киева о подсчёте компенсации за Крым

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По словам депутата от региона, Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове.

Недавно стало известно, что в Верховной раде Украины готовится законопроект о подсчёте денежной компенсации за присвоение Крыма, которую Киев в будущем намерен потребовать от Москвы. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на данную инициативу заявил, что киевским властям пора прекратить попытки нажиться на Крыме. Время, когда полуостров был украинской территорией, безвозвратно ушло, пишет РИА "Новости".

Видимо, им всё не даёт покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи, сказал агентству Шеремет.

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Он отметил, что на сегодняшний день более уместно говорить о возмещении самой Украиной ущерба, нанесённого Крыму. По словам депутата, киевские власти более 20 лет активно эксплуатировали полуостров, в итоге приведя его в упадническое состояние, и добиться процветания региона удалось только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами.

Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать, — подытожил Михаил Шеремет.

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Напомним, Крым официально стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство избирателей Республики Крым и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Референдум провели крымские власти после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, но находящейся в состоянии временной оккупации. Российское руководство неоднократно заявляло о том, что граждане Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Ранее на Украине заявили, что "вернуть" Крым можно через Белоруссию.

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Евгения Измайлова
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