В Госдуме ответили на законопроект Киева о подсчёте компенсации за Крым

По словам депутата от региона, Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове.

Недавно стало известно, что в Верховной раде Украины готовится законопроект о подсчёте денежной компенсации за присвоение Крыма, которую Киев в будущем намерен потребовать от Москвы. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на данную инициативу заявил, что киевским властям пора прекратить попытки нажиться на Крыме. Время, когда полуостров был украинской территорией, безвозвратно ушло, пишет РИА "Новости".

— Видимо, им всё не даёт покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи, — сказал агентству Шеремет.

Он отметил, что на сегодняшний день более уместно говорить о возмещении самой Украиной ущерба, нанесённого Крыму. По словам депутата, киевские власти более 20 лет активно эксплуатировали полуостров, в итоге приведя его в упадническое состояние, и добиться процветания региона удалось только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами.

— Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать, — подытожил Михаил Шеремет.

Напомним, Крым официально стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство избирателей Республики Крым и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Референдум провели крымские власти после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, но находящейся в состоянии временной оккупации. Российское руководство неоднократно заявляло о том, что граждане Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".