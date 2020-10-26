Идею создания должности омбудсмена по борьбе с коррупцией оценили в Госдуме

Сверхбольших ожиданий на данном этапе быть не должно, считает депутат Гутенёв.

Чем больше сил в России будет брошено на борьбу с коррупцией, тем лучше будет для страны. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, комментируя предложение о создании института уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Собеседник отметил, что сейчас весьма эффективно работает механизм обращений к депутатскому корпусу. В частности, Гутенёв с коллегами может обратиться в правоохранительные органы с целью защиты интересов граждан, в том числе и от коррупции на всех уровнях. Создание должности омбудсмена по этому вопросу не было бы лишним, считает депутат.

— Но я бы сверхбольших ожиданий на данном этапе пока не связывал бы с этим. Мне кажется, во многом будет зависеть от того, кому будет доверено в случае создания возглавить эту структуру, — пояснил он.