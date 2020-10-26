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Регион
Опубликовано 26 октября 2020, 11:27

Идею создания должности омбудсмена по борьбе с коррупцией оценили в Госдуме

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Сверхбольших ожиданий на данном этапе быть не должно, считает депутат Гутенёв.

Чем больше сил в России будет брошено на борьбу с коррупцией, тем лучше будет для страны. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, комментируя предложение о создании института уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Собеседник отметил, что сейчас весьма эффективно работает механизм обращений к депутатскому корпусу. В частности, Гутенёв с коллегами может обратиться в правоохранительные органы с целью защиты интересов граждан, в том числе и от коррупции на всех уровнях. Создание должности омбудсмена по этому вопросу не было бы лишним, считает депутат.

Но я бы сверхбольших ожиданий на данном этапе пока не связывал бы с этим. Мне кажется, во многом будет зависеть от того, кому будет доверено в случае создания возглавить эту структуру, — пояснил он.

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Кудрин оценил масштабы коррупции в России

Напомним, автором идеи создания должности стал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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Эмила Сидорова
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