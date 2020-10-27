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Регион
Опубликовано 27 октября 2020, 16:51
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"Без танцулек можно обойтись". Онищенко поддержал новые меры по борьбе с коронавирусом в России

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Бывший главный санитарный врач напомнил о росте заболеваемости, в том числе и гриппом.

Новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима — лишь напоминание на фоне роста заболеваемости гриппом, ОРЗ и коронавирусом. Такое мнение в интервью Лайфу озвучил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Никто этот режим и не отменял. Другое дело, что мы трактовали всегда по-своему. Поэтому это нормально, это нужно делать, по всей стране идёт рост заболеваемости гриппом, плюс коронавирус, поэтому, что тут плохого, — сказал Онищенко.

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По его мнению, нужно подумать о том, как социально незащищённым группам эти маски приобрести. Нужно, чтобы было больше многоразовых масок. Необходимость постоянно покупать одноразовые — большое финансовое обременение для пенсионеров и бюджетников.

А то, что нужно закрывать все эти увеселительные заведения, ночные клубы, танцульки — без них можно обойтись, это вполне разумно. Собственно, они тоже особенно не приветствуются, — добавил депутат.

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Ранее Роспотребнадзор обновил рекомендации, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции CoViD-19. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, жителям страны теперь предписано носить маски в местах скопления людей, транспорте и лифтах.

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Алексей Дёмин
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