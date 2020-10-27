"Без танцулек можно обойтись". Онищенко поддержал новые меры по борьбе с коронавирусом в России

Бывший главный санитарный врач напомнил о росте заболеваемости, в том числе и гриппом.

Новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима — лишь напоминание на фоне роста заболеваемости гриппом, ОРЗ и коронавирусом. Такое мнение в интервью Лайфу озвучил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Никто этот режим и не отменял. Другое дело, что мы трактовали всегда по-своему. Поэтому это нормально, это нужно делать, по всей стране идёт рост заболеваемости гриппом, плюс коронавирус, поэтому, что тут плохого, — сказал Онищенко.

По его мнению, нужно подумать о том, как социально незащищённым группам эти маски приобрести. Нужно, чтобы было больше многоразовых масок. Необходимость постоянно покупать одноразовые — большое финансовое обременение для пенсионеров и бюджетников.

— А то, что нужно закрывать все эти увеселительные заведения, ночные клубы, танцульки — без них можно обойтись, это вполне разумно. Собственно, они тоже особенно не приветствуются, — добавил депутат.