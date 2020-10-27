"Лучше перестраховаться". В Госдуме оценили ужесточение масочного режима в России

Граждан призвали с пониманием отнестись к таким мерам.

Предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей не сможет полностью защитить население страны от коронавирусной инфекции, но поможет снизить уровень заболеваемости. Притом не только по коронавирусу, но и по другим инфекциям. Такое мнение относительно новых предписаний ведомства высказал глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

— На 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса. Но риск, очевидно, снижают. Снижается также риск инфицирования другими болезнями, так как вокруг огромное количество микробов и вирусов, — сказал депутат в интервью RT.

Ярослав Нилов напомнил, что коронавирус передаётся прежде всего воздушно-капельным путём. А потому медицинская маска предупреждает распространение инфекции от носителя и защищает окружающих его людей.

— Я полагаю, что те рекомендации, которые даются, даются не просто так. И лучше перестраховаться и с пониманием отнестись к введённым ограничениям, — добавил парламентарий.