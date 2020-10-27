Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2020, 16:11
4584

"Лучше перестраховаться". В Госдуме оценили ужесточение масочного режима в России

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Граждан призвали с пониманием отнестись к таким мерам.

Предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей не сможет полностью защитить население страны от коронавирусной инфекции, но поможет снизить уровень заболеваемости. Притом не только по коронавирусу, но и по другим инфекциям. Такое мнение относительно новых предписаний ведомства высказал глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

На 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса. Но риск, очевидно, снижают. Снижается также риск инфицирования другими болезнями, так как вокруг огромное количество микробов и вирусов, — сказал депутат в интервью RT.

Ярослав Нилов напомнил, что коронавирус передаётся прежде всего воздушно-капельным путём. А потому медицинская маска предупреждает распространение инфекции от носителя и защищает окружающих его людей.

Я полагаю, что те рекомендации, которые даются, даются не просто так. И лучше перестраховаться и с пониманием отнестись к введённым ограничениям, — добавил парламентарий.

Россиянам пояснили, где по новым правилам нужно носить маски
Россиянам пояснили, где по новым правилам нужно носить маски

Как сообщал Лайф, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по ужесточению мер борьбы с коронавирусом. При этом ранее в ведомстве предположили, что ситуация с коронавирусом в стране может снова обостриться в феврале – марте следующего года.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar