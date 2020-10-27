В России впервые признали геноцидом массовые убийства, устроенные нацистами

В зале заседаний потерпевшую сторону представляли шесть человек — потомки убитых.

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Солецкий районный суд признал геноцидом массовое убийство нацистами мирного населения в деревне Жестяная Горка Новгородской области в период с 1942 по 1943 год. Подобное решение принято впервые в российском судопроизводстве.

— Признать вновь выявленные преступления в 1942–1943 годах солдатов "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп, — огласила вердикт судья Марина Малышева.

Суд пришёл к выводу, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было "частью плана Германии отделаться от всего мирного населения СССР путём изгнания населения — для того чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами". В зале заседаний потерпевшую сторону представляли шесть человек — потомки погибших 80 лет назад от рук фашистов. Скамья подсудимых пустовала, что неудивительно, ведь палачи, вероятнее всего, уже умерли.