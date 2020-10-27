Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2020, 21:06

Путину пожаловались на "абсурдную" маркировку детских книг. "Малыш и Карлсон" — 16+

Примерами нелепой маркировки назвали также "Тихий Дон" и "Ромео и Джульетту".

"Абсурдная" возрастная маркировка детской литературы уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета по культуре и искусству.

Позвольте мне напомнить, что книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известные вам хорошо 0+, 6+, 12+, 16+, — обратилась парламентарий к главе государства.

К примеру, "Тихий Дон" входит в школьную программу, но имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" — 16+, Евангелие и Коран — 16+. Депутат подчеркнула, что "это не рекомендации, а императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность". Ямпольская также пошутила над маркировкой 16+ произведения "Малыш и Карлсон": история о "мужчине без определённого рода занятий, который подозрительно дружит с маленьким мальчиком", должна иметь ограничение 18+.

Путин в свою очередь сказал, что вопрос об изменении правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства будет проработан.

Путин пообещал сделать всё, чтобы театры продолжали работать
Путин пообещал сделать всё, чтобы театры продолжали работать

Ранее эксперты составили список романов, которые могут улучшить настроение читателю во время стресса.

BannerImage

Фото © Pixabay

Алёна Темирчиева
  • Новости
  • книги
  • Госдума
  • Путин
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar