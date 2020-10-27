Путину пожаловались на "абсурдную" маркировку детских книг. "Малыш и Карлсон" — 16+

Примерами нелепой маркировки назвали также "Тихий Дон" и "Ромео и Джульетту".

"Абсурдная" возрастная маркировка детской литературы уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета по культуре и искусству.

— Позвольте мне напомнить, что книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известные вам хорошо 0+, 6+, 12+, 16+, — обратилась парламентарий к главе государства.

К примеру, "Тихий Дон" входит в школьную программу, но имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" — 16+, Евангелие и Коран — 16+. Депутат подчеркнула, что "это не рекомендации, а императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность". Ямпольская также пошутила над маркировкой 16+ произведения "Малыш и Карлсон": история о "мужчине без определённого рода занятий, который подозрительно дружит с маленьким мальчиком", должна иметь ограничение 18+.

Путин в свою очередь сказал, что вопрос об изменении правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства будет проработан.