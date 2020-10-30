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Опубликовано 30 октября 2020, 12:36
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Названа страна, которая первой распрощается с коронавирусом

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Там выявлено много пациентов с CoViD-19, но при этом летальных исходов, связанных с инфекцией, мало.

Для завершения пандемии коронавируса необходима иммунная прослойка в 60–70%. Первой в мире страной, которая распрощается с CoViD-19, может стать Швеция, там просто некому будет болеть, заявил в беседе с РИА "Новости" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист по особо опасным инфекциям заметил, что в скандинавском государстве вирус "отпущен на свободу", и такой подход способен сработать хорошо.

Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжёлых пациентов, — пояснил Жемчугов.

Эпидемиолог спрогнозировала число новых случаев коронавируса в России на пике

Медик указал на тот факт, что в Швеции действительно много заразившихся коронавирусом людей, при этом пациентов, умерших от инфекции, мало.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых пациентов с CoViD-19.

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Эмила Сидорова
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