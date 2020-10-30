"Говорит, что хочет съездить в лес". Кузнецова навестила "подмосковного Маугли" и рассказала о его дальнейшей судьбе

Омбудсмен подчеркнула, что ребёнок сыт и здоров.

Видео предоставлено Лайфу

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова посетила учреждение, где сейчас находится мальчик-маугли из Балашихи, пообщалась с ним и подарила подарки. Детский омбудсмен рассказала о самочувствии ребёнка и о том, что ждёт его в дальнейшем.

— Он, конечно, немного грустный, потому что обстановка непривычная. Говорит о том, что хочется всё время съездить в лес, "сбегать домой", как он говорит. Мы с ним поговорили. Говорим, что зимой в лесу будет холодно, поэтому хорошо бы сейчас пока побыть в тепле, — рассказала Кузнецова.

По её словам, анализы ребёнка в полном порядке, а сам он полностью здоров. Кузнецова также отметила, что в прошлых условиях содержания мальчику оказывали заботу, кормили и одевали. Она также упомянула отца ребёнка, отметив, что органы опеки учтут, что он является самым родным и близким человеком для "подмосковного Маугли".