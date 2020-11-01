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Регион
Опубликовано 1 ноября 2020, 09:27
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Ким Чен Ына заметили в компании экс-любовницы

Фото © EPA / ТАСС

Фото © EPA / ТАСС

При этом его супруга не выходила в свет уже девять месяцев.

Лидера КНДР Ким Чен Ына заметили в компании известной корейской певицы, солистки группы "Моранбон" Хён Сон Воль. Девушка, которой ранее приписывали любовную связь с главой государства, стала часто появляться вместе с ним на официальных мероприятиях, пишет The Times.

10 октября на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи исполнительница помогала с организацией и принимала цветы, которые дарили лидеру страны, 14 октября она сопровождала Ким Чен Ына на стройку. Раньше этим занималась сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, некоторое время назад пропавшая из официальной хроники.

Буквально недавно южнокорейская пресса обратила внимание на исчезновение жены лидера КНДР Ли Соль Чжу. Женщина не появлялась на публике с конца января.

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Эмила Сидорова
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