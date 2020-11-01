Ким Чен Ына заметили в компании экс-любовницы
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При этом его супруга не выходила в свет уже девять месяцев.
Лидера КНДР Ким Чен Ына заметили в компании известной корейской певицы, солистки группы "Моранбон" Хён Сон Воль. Девушка, которой ранее приписывали любовную связь с главой государства, стала часто появляться вместе с ним на официальных мероприятиях, пишет The Times.
10 октября на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи исполнительница помогала с организацией и принимала цветы, которые дарили лидеру страны, 14 октября она сопровождала Ким Чен Ына на стройку. Раньше этим занималась сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, некоторое время назад пропавшая из официальной хроники.
Suena el himno de Kim Jong-un y aparece el líder. A su lado la cantante Hyon Song-wol y detrás Choe Ryong-hae, Pak Pong-ju y el resto de la plana mayor pic.twitter.com/qHPjj8qHPQ— Andrés Sánchez Braun (@AndresSBraun) October 10, 2020
Буквально недавно южнокорейская пресса обратила внимание на исчезновение жены лидера КНДР Ли Соль Чжу. Женщина не появлялась на публике с конца января.