В Госдуме поддержали идею возмещения гражданам затрат на ковидные тесты

Но нужны чёткие критерии, как деньги будут выплачивать.

Компенсация россиянам затрат на прохождение тестов на коронавирус в частных клиниках — это хорошее предложение, которое, впрочем, должно быть проработано совместно с экспертами от здравоохранения. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её мнению, одного лишь желания сделать тест и получить потом за него компенсацию, скорее всего, будет недостаточно. Должны быть разработаны строгие критерии, кому будет положена выплата.

— Если есть направление врача, но по каким-то обстоятельствам попасть к врачу или сдать анализы невозможно в течение длительного времени, то в этих случаях нужно дать возможность пациенту обратиться в частную клинику и включить их в систему ОМС. Чтобы для пациента это было бесплатно или, если стоимость процедуры или теста превышает среднюю стоимость, чтобы он просто мог доплатить эту разницу, — заявила в беседе с RT депутат.