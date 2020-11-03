"Удар в самое сердце Европы". В Госдуме назвали чудовищным преступлением атаку террористов в Вене

По мнению депутата, этим нападением боевики фактически объявили войну ЕС.

Вена могла стать целью для атаки террористов неслучайно, ведь город известен как культурная столица Европы. Тем самым боевики хотели нанести удар в наиболее болезненной области европейского сообщества. Такое мнение в интервью Лайфу высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— Это, конечно, чудовищное преступление. Австрия — одна из самых обеспеченных стран с самым высоким уровнем жизни населения, поэтому то, что террористы решили нанести удар в самое сердце Европы, — это, конечно, символично. Таким образом, можно считать, что они объявили войну не только Франции, но и всей Европе, и будут стремиться к тому, чтобы навязать в Европе свои порядки, — заявил депутат.

Как отметил Антон Морозов, проблема с мигрантами, среди которых чаще всего выявляют террористов, — общеевропейская, которую нельзя решить в короткие сроки. Потому и ответ на террористическую угрозу должен быть коллективным.

— И данный случай показывает ещё раз, что сейчас не время для политических разногласий внутри Европы. И между Россией, Европой, Америкой. Можно усилить меры по борьбе с современными вызовами — это и терроризм, это и пандемия, это и нищета и прочие вопросы развития в глобальном масштабе. Поэтому здесь очень важно объединить мнения реализации коллективных усилий, — добавил парламентарий.