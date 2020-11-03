"Удар в самое сердце Европы". В Госдуме назвали чудовищным преступлением атаку террористов в Вене
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По мнению депутата, этим нападением боевики фактически объявили войну ЕС.
Вена могла стать целью для атаки террористов неслучайно, ведь город известен как культурная столица Европы. Тем самым боевики хотели нанести удар в наиболее болезненной области европейского сообщества. Такое мнение в интервью Лайфу высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
— Это, конечно, чудовищное преступление. Австрия — одна из самых обеспеченных стран с самым высоким уровнем жизни населения, поэтому то, что террористы решили нанести удар в самое сердце Европы, — это, конечно, символично. Таким образом, можно считать, что они объявили войну не только Франции, но и всей Европе, и будут стремиться к тому, чтобы навязать в Европе свои порядки, — заявил депутат.
Как отметил Антон Морозов, проблема с мигрантами, среди которых чаще всего выявляют террористов, — общеевропейская, которую нельзя решить в короткие сроки. Потому и ответ на террористическую угрозу должен быть коллективным.
— И данный случай показывает ещё раз, что сейчас не время для политических разногласий внутри Европы. И между Россией, Европой, Америкой. Можно усилить меры по борьбе с современными вызовами — это и терроризм, это и пандемия, это и нищета и прочие вопросы развития в глобальном масштабе. Поэтому здесь очень важно объединить мнения реализации коллективных усилий, — добавил парламентарий.
Накануне вечером в столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Нападения были совершены сразу в шести местах. По уточнённым данным, погибло четыре человека, минимум 15 ранены. Глава МВД Австрии заявил на пресс-конференции, что как минимум один террорист продолжает скрываться, ещё один ликвидирован.