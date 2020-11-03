Минздрав призвал россиян не пить антибиотики при коронавирусе. Бесполезно

Население во время пандемии стало массово скупать такие препараты.

Россияне стали чаще использовать антибиотики, хотя такой вид лекарств бесполезен при коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор Департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

— Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история, — сказала она в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

Куликова напомнила, что в результате бездумного употребления антибиотиков может увеличиться сопротивляемость к ним бактерий. И препараты станут бесполезными для увлекавшегося ими человека.