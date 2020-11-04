Он разделяет мнение главы Белого дома о том, что команда Джо Байдена пытается замедлить подсчёт голосов.

Премьер-министр Словении Янез Янша поспешил поздравить действующего президента США Дональда Трампа и его команду с победой на выборах, хотя в стране ещё идёт обработка бюллетеней и итоги голосования подведены не были. Политик, однако, не сомневается в переизбрании Трампа.

— Совершенно очевидно, что американцы выбрали⁦ Дональда Трампа и Майкла Пенса на следующие четыре года... Поздравляю республиканскую партию с сильными результатами, — написал он в "Твиттере".

По мнению главы кабмина Словении, чем больше демократическая партия пытается оттянуть процесс подведения итогов, тем больший триумф ожидает команду Трампа.