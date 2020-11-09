Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды
Дмитрий Кобылкин. Фото © Kremlin
Он возглавлял министерство с 2018 года.
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
— Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — приводится текст документа на сайте Кремля.
Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа возглавлял министерство с 2018 года. В январе 2020-го Кобылкин был переназначен министром природных ресурсов и экологии РФ.