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Опубликовано 9 ноября 2020, 10:54

Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды

Дмитрий Кобылкин. Фото © Kremlin

Дмитрий Кобылкин. Фото © Kremlin

Он возглавлял министерство с 2018 года.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — приводится текст документа на сайте Кремля.

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Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа возглавлял министерство с 2018 года. В январе 2020-го Кобылкин был переназначен министром природных ресурсов и экологии РФ.

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Алёна Темирчиева
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