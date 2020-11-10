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Регион
Опубликовано 10 ноября 2020, 15:08

Госдума утвердила все шесть кандидатур новых членов правительства

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ

Теперь, согласно новой процедуре, президент будет назначать вице-премьеров и федеральных министров только после утверждения в ГД.

Госдума РФ утвердила все предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на пост членов правительства.

  • Александр Новак утверждён на пост вице-премьера.
  • Александр Козлов — на должность главы Минприроды.
  • Виталий Савельев — на пост главы Минтранса.
  • Ирек Файзуллин — на должность министра строительства и ЖКХ.
  • Алексей Чекунков — на пост главы Минвостокразвития.
  • Николай Шульгинов — на пост главы Минэнерго.
Инфографика: © LIFE

Инфографика: © LIFE

Напомним, 6 ноября Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок формирования правительства. Теперь, согласно новой процедуре, президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. А вот министры силового блока и глава МИД будут назначаться после консультаций с Совфедом.

9 ноября Михаил Мишустин внёс в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства. Премьер отметил, что все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях и хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Сегодня эти кандидатуры и утвердила ГД.

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Александра Вишнякова
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