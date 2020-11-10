Госдума утвердила все шесть кандидатур новых членов правительства

Теперь, согласно новой процедуре, президент будет назначать вице-премьеров и федеральных министров только после утверждения в ГД.

Госдума РФ утвердила все предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на пост членов правительства.

Александр Новак утверждён на пост вице-премьера.

Александр Козлов — на должность главы Минприроды.

Виталий Савельев — на пост главы Минтранса.

Ирек Файзуллин — на должность министра строительства и ЖКХ.

Алексей Чекунков — на пост главы Минвостокразвития.

Николай Шульгинов — на пост главы Минэнерго.

Инфографика: © LIFE

Напомним, 6 ноября Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок формирования правительства. Теперь, согласно новой процедуре, президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. А вот министры силового блока и глава МИД будут назначаться после консультаций с Совфедом.