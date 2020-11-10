"Ситуация очень серьёзная". В Госдуме оценили новые ограничения в Москве из-за коронавируса
Анонсированные сегодня меры вступят в силу с 13 ноября.
С 13 ноября в Москве вводятся ограничения на работу клубов, ресторанов, театров и кинотеатров, а студенты переводятся на дистанционное обучение. Такое решение столичных властей прокомментировал Фёдор Тумусов, первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья.
— Ситуация очень серьёзная, каждый день растёт количество заболеваний коронавирусом. Инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей. Поэтому оперативный штаб Москвы вынужден принимать такие меры, и это оправданно, — сказал депутат в интервью RT.
Тумусов заметил, что эффективность этих мер в первую очередь зависит от ответственности москвичей. Если горожане будут беречь себя и своих близких, минимизировать риск заражения, то можно будет увидеть положительную динамику в борьбе с коронавирусом.
Напомним, сегодня Собянин предупредил москвичей о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в ближайшие недели.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей