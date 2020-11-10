Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 ноября 2020, 20:16
3311

"Ситуация очень серьёзная". В Госдуме оценили новые ограничения в Москве из-за коронавируса

Анонсированные сегодня меры вступят в силу с 13 ноября.

С 13 ноября в Москве вводятся ограничения на работу клубов, ресторанов, театров и кинотеатров, а студенты переводятся на дистанционное обучение. Такое решение столичных властей прокомментировал Фёдор Тумусов, первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья.

— Ситуация очень серьёзная, каждый день растёт количество заболеваний коронавирусом. Инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей. Поэтому оперативный штаб Москвы вынужден принимать такие меры, и это оправданно, — сказал депутат в интервью RT.

Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса
Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

Тумусов заметил, что эффективность этих мер в первую очередь зависит от ответственности москвичей. Если горожане будут беречь себя и своих близких, минимизировать риск заражения, то можно будет увидеть положительную динамику в борьбе с коронавирусом.

Напомним, сегодня Собянин предупредил москвичей о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в ближайшие недели.

BannerImage

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Георгий Грачев
  • Новости
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar