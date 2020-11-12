Теперь игроку придётся пройти ещё одно тестирование, чтобы подтвердить результат, а пока он будет на самоизоляции.

Тренерский штаб сборной Хорватии по футболу в перерыве поединка узнал о том, что тест игрока национальной команды Домагоя Виды дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Накануне хорваты проводили товарищеский матч против сборной Турции. Отмечается, что футболист был заменён в перерыве встречи.

Как сообщили в пресс-службе, в понедельник тесты всех футболистов сборной Хорватии были отрицательными. Ещё одни анализы были взяты в среду утром, процедура была приурочена к следующему матчу сборной против команды Швеции. Но результаты тестов были получены во время поединка с Турцией, об их результатах сразу же сообщили тренерскому штабу национальной сборной.

Добавим, что теперь Виде придётся пройти ещё одно тестирование, чтобы подтвердить результат. Несколько ближайших дней игрок проведёт на самоизоляции в Стамбуле.