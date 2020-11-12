В Госдуме оценили решение Собянина отменить массовые гулянья в новогоднюю ночь

Опасность резкого роста заболевших всё ещё сохраняется.

Ситуация в Москве очень непростая, поэтому меры, касающиеся запрета массовых мероприятий, являются необходимыми и в целом оправданными. Об этом RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

По его словам, в настоящее время в Москве опытным путём подтверждена взаимосвязь между проведением массовых мероприятий и последующим ростом заболевших.

— Поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия, — отметил Говорин.