В Госдуме оценили решение Собянина отменить массовые гулянья в новогоднюю ночь
Опасность резкого роста заболевших всё ещё сохраняется.
Ситуация в Москве очень непростая, поэтому меры, касающиеся запрета массовых мероприятий, являются необходимыми и в целом оправданными. Об этом RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
По его словам, в настоящее время в Москве опытным путём подтверждена взаимосвязь между проведением массовых мероприятий и последующим ростом заболевших.
— Поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия, — отметил Говорин.
Напомним, что ранее Сергей Собянин объявил о том, что в этом году в Москве массовые новогодние гулянья не состоятся. При этом он допустил вероятность ввода новых ограничений через две-три недели, которые минимальным образом коснутся экономики города.
Фото © Pixabay