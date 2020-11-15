В Госдуме предложили создать платформу для "деоккупации братской Украины"

По мнению депутата, к власти в Киеве должны прийти патриотически настроенные люди.

Ответом на инициативу украинских властей по проведению "Крымской платформы", где Киев в очередной раз поднимет вопрос о возвращении полуострова в состав своей страны, могла бы стать платформа по деоккупации Украины от внешнего управления. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

— Киевские власти вынашивают идею о проведении некоего крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твёрдо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти, — заявил РИА "Новости" парламентарий.

Как отметил депутат, с момента распада СССР Украина так и не смогла выстроить полноценное, самостоятельное государство. А теперь она используется западными странами как плацдарм для противостояния с Россией.

— Они превратили Украину и её многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала, — считает Михаил Шеремет.