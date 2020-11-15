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Регион
Опубликовано 15 ноября 2020, 11:55

В Госдуме предложили создать платформу для "деоккупации братской Украины"

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

По мнению депутата, к власти в Киеве должны прийти патриотически настроенные люди.

Ответом на инициативу украинских властей по проведению "Крымской платформы", где Киев в очередной раз поднимет вопрос о возвращении полуострова в состав своей страны, могла бы стать платформа по деоккупации Украины от внешнего управления. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

Киевские власти вынашивают идею о проведении некоего крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твёрдо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти, — заявил РИА "Новости" парламентарий.

Как отметил депутат, с момента распада СССР Украина так и не смогла выстроить полноценное, самостоятельное государство. А теперь она используется западными странами как плацдарм для противостояния с Россией.

Они превратили Украину и её многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала, — считает Михаил Шеремет.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке. Он призвал их "сделать выводы", но заверил, что Незалежная всегда открыта для них.

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Михаил Аксёнов
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