Глава Минтранса РФ ушёл на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус
Виталий Савельев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Обязанности министра будет исполнять первый заместитель.
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев ушёл на самоизоляцию после того, как его тест на CoViD-19 показал положительный результат. Об этом сообщили в министерстве.
— Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат, — отметили в ведомстве.
Его обязанности временно будет исполнять первый замминистра, глава Росавиации Александр Нерадько.
Напомним, Савельев назначен министром транспорта 10 ноября по указу президента РФ Владимира Путина.