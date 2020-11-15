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Опубликовано 15 ноября 2020, 23:05

Глава Минтранса РФ ушёл на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус

Виталий Савельев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Виталий Савельев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Обязанности министра будет исполнять первый заместитель.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев ушёл на самоизоляцию после того, как его тест на CoViD-19 показал положительный результат. Об этом сообщили в министерстве.

Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат, отметили в ведомстве.

Его обязанности временно будет исполнять первый замминистра, глава Росавиации Александр Нерадько.

Напомним, Савельев назначен министром транспорта 10 ноября по указу президента РФ Владимира Путина.

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Дарья Хомякова
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