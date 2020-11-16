Специалист также раскрыл способ, как победить ковид за две недели.

У пандемии испанки (разновидность гриппа, которая охватила мир сто лет назад) и у современного коронавируса есть сходство в распространении, об этом заявил врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что в 1917–1920 годах было три волны. Первая весной, вторая — самая тяжёлая — осенью-зимой, а затем, после лета, очередная, осенне-зимне-весенняя. По мнению специалиста, волны ковида имеют аналогичное распространение.

— Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти, — отметил Болибок в интервью радио Sputnik.

Он также назвал самый эффективный способ борьбы с пандемией — всеобщий карантин. Если вирус не может передаться от человека к человеку, то его носитель рано или поздно либо выздоравливает, либо умирает.

— Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели, — заключил Болибок.