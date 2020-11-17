В России упразднят региональные конституционные суды
Принятые к рассмотрению дела должны быть завершены до 1 января 2023 года.
В России упразднят конституционные суды регионов, соответствующую поправку одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.
— Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству, — цитирует документ РИА "Новости".
При этом уже находящиеся в производстве дела должны быть завершены не позднее 1 января 2023 года.
Судьи в эти государственные органы регионов также не будут назначаться. За бывшими судьями сохранятся все социальные гарантии.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в правительстве. В составе исполнительного органа теперь ещё один вице-премьер и пять новых министров.
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