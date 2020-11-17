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Регион
Опубликовано 17 ноября 2020, 05:21

В России упразднят региональные конституционные суды

Принятые к рассмотрению дела должны быть завершены до 1 января 2023 года.

В России упразднят конституционные суды регионов, соответствующую поправку одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству, — цитирует документ РИА "Новости".

При этом уже находящиеся в производстве дела должны быть завершены не позднее 1 января 2023 года.

Судьи в эти государственные органы регионов также не будут назначаться. За бывшими судьями сохранятся все социальные гарантии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в правительстве. В составе исполнительного органа теперь ещё один вице-премьер и пять новых министров.

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Фото © Pixabay

Дарья Хомякова
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