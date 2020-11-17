Синоптики предсказали "метеокачели" в России в самое ближайшее время

По словам экспертов, потепление будет резким, но кратковременным.

Мощный скандинавский циклон станет причиной сильных перепадов температур в некоторых регионах России 18–19 ноября. Резкое, но кратковременное потепление затронет Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области, а также Карелию. Об этом сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— У нас будут такие "метеокачели". Подходит очень глубокий и мощный скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами, поэтому будут дожди, поднимется температура до 8–9 градусов — заявил метеоролог.

По словам Варакина, изменение погоды начнется с 18–19 ноября, но при этом закончится достаточно быстро. Как отметил эксперт, в Москве и Подмосковье "метеокачели" будут проявляться в виде небольших осадков и облачности.