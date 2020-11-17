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Регион
Опубликовано 17 ноября 2020, 19:04
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Синоптики предсказали "метеокачели" в России в самое ближайшее время

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По словам экспертов, потепление будет резким, но кратковременным.

Мощный скандинавский циклон станет причиной сильных перепадов температур в некоторых регионах России 18–19 ноября. Резкое, но кратковременное потепление затронет Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области, а также Карелию. Об этом сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

У нас будут такие "метеокачели". Подходит очень глубокий и мощный скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами, поэтому будут дожди, поднимется температура до 8–9 градусов заявил метеоролог.

По словам Варакина, изменение погоды начнется с 18–19 ноября, но при этом закончится достаточно быстро. Как отметил эксперт, в Москве и Подмосковье "метеокачели" будут проявляться в виде небольших осадков и облачности.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой погоды россиянам ждать в ноябре.

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Евгения Измайлова
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