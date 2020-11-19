Российским студентам на удалёнке могут оставить стипендию вне зависимости от зимней сессии

В сложившихся условиях многим крайне сложно организовать качественное обучение.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии студентам, которые перешли на дистанционное обучение, вне зависимости от результатов предстоящей зимней сессии. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Парламентарий отмечает, что в условиях перехода на дистанционную форму обучения многие студенты не имеют возможности посещать библиотеки с профильной литературой и общаться очно с преподавателями. Всё это создаёт серьёзные сложности для организации качественного обучения.