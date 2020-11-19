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Регион
Опубликовано 19 ноября 2020, 16:51

В Госдуме против идеи обязать агрегаторов такси регистрироваться в каждом регионе

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Сейчас агрегаторы не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна.

В проекте о регулировании работы такси появилась норма для самозанятых водителей, по которой они не смогут работать самостоятельно без агрегатора, следует из очередной версии документа, подготовленного Комитетом Госдумы по транспорту и строительству ко второму чтению. Об этом сообщило РИА "Новости".

По информации комитета, согласно проекту, самозанятые водители такси, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не смогут работать без агрегатора. Более того, агрегатор обязан контролировать самозанятых наравне со штатными сотрудниками.

В 2018 году думский комитет уже предлагал идею регулирования деятельности агрегаторов такси. Законопроект был принят в первом чтении, но перед вторым чтением в него были внесены изменения. Они вызвали непонимание некоторых парламентариев.

На агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населённых пунктах региона. Они не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но при этом проект лишает их права быть самозанятыми, сказал один из соавторов первоначальной версии проекта, член Комитета Госдумы Вячеслав Лысаков.

Ранее президент Владимир Путин предложил пересмотреть тарифы такси для медиков.

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Евгения Измайлова
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