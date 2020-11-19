В Госдуме против идеи обязать агрегаторов такси регистрироваться в каждом регионе

Сейчас агрегаторы не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна.

В проекте о регулировании работы такси появилась норма для самозанятых водителей, по которой они не смогут работать самостоятельно без агрегатора, следует из очередной версии документа, подготовленного Комитетом Госдумы по транспорту и строительству ко второму чтению. Об этом сообщило РИА "Новости".

По информации комитета, согласно проекту, самозанятые водители такси, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не смогут работать без агрегатора. Более того, агрегатор обязан контролировать самозанятых наравне со штатными сотрудниками.

В 2018 году думский комитет уже предлагал идею регулирования деятельности агрегаторов такси. Законопроект был принят в первом чтении, но перед вторым чтением в него были внесены изменения. Они вызвали непонимание некоторых парламентариев.

— На агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населённых пунктах региона. Они не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но при этом проект лишает их права быть самозанятыми, — сказал один из соавторов первоначальной версии проекта, член Комитета Госдумы Вячеслав Лысаков.