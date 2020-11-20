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Опубликовано 20 ноября 2020, 02:36
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Эксперт рассказал, когда можно встретить скидки больше, чем в чёрную пятницу

Он также посоветовал перед покупкой изучить предложения на конкретный товар в онлайн-агрегаторах.

Перед распродажами в чёрную пятницу большая часть российских магазинов искусственно завышает цены, а потому скидка зачастую не является честной. Однако есть периоды, когда товар можно приобрести по более низкой цене. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

По его словам, желающим сэкономить покупателям необходимо подождать до начала следующего года — тогда продажи упадут, а магазины вынуждены будут снижать цены. Именно в январе можно встретить сливы продукции по стоимости ниже оптовых.

Скидки выше 30% — это чаще всего осознанный убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчёте на повышение проходимости, посещаемости и как результат — выручки по другим позициям, — подчеркнул Рябинин.

Перед тем как совершить покупку, эксперт рекомендует сверить цену на конкретный товар в онлайн-агрегаторах. Кроме того, можно скачать специальное приложение, которое позволяет отследить динамику цен на интересующую продукцию.

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Артур Белкин
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