Барабанщик "Манго-манго" объяснил, чем отличается том-том от сайд-драма
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Самый "ударный" выпуск проекта "Спик изи" получился в духе рок-н-ролла.
Новый выпуск проекта RT на YouTube-канале "Спик изи" посвящён сленгу барабанщиков. Ведущий Алексей Ярошевский разобрал профессиональные термины, которыми пользуется один из самых техничных ударников России, барабанщик группы "Манго-манго" Андрей Приставка.
В новом выпуске зрители узнают, как барабанный рудимент парадидл получил своё название, о ком барабанщики говорят Popeye syndrome и в какой момент наступает pocket в игре оркестра или рок-группы.
Ранее Лайф рассказывал историю о рэпере из русской глубинки, который сейчас сидит в тюрьме, но это не мешает ему писать треки и сотрудничать с известными артистами.