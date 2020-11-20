Барабанщик "Манго-манго" объяснил, чем отличается том-том от сайд-драма

Самый "ударный" выпуск проекта "Спик изи" получился в духе рок-н-ролла.

Новый выпуск проекта RT на YouTube-канале "Спик изи" посвящён сленгу барабанщиков. Ведущий Алексей Ярошевский разобрал профессиональные термины, которыми пользуется один из самых техничных ударников России, барабанщик группы "Манго-манго" Андрей Приставка.

В новом выпуске зрители узнают, как барабанный рудимент парадидл получил своё название, о ком барабанщики говорят Popeye syndrome и в какой момент наступает pocket в игре оркестра или рок-группы.