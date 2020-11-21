Россиянам предложили фото с новейшей PlayStation 5 за деньги. Если хочется похвастаться

Также есть вариант с продажей коробки от игровой приставки.

На сайтах бесплатных объявлений в России появились люди, предлагающие фотосессию с консолью нового поколения PlayStation 5. Стоимость услуги варьируется от 1000 до 5000 рублей.

Так, например, в Москве 40-минутный фотосет обойдётся в 2500 рублей (вам ещё и приехать придётся на место съёмки). А вот в Тольятти всё более клиентоориентированно: и консоль привезут, и время неограниченное, и всё удовольствие за странную цену — 1990 рублей.

Такие предложения возникли не просто так. Официально продажи новой консоли стартовали 19 ноября, но сразу возник дефицит товара. Даже те люди, которые предзаказывали гаджет задолго до старта реализации, до сих пор не могут получить заветную PlayStation, так как из-за условий труда во время пандемии их было сделано недостаточно. Те же консоли, что поступили в розничную продажу, были скуплены буквально за минуты. Но похвастаться хочется уже прямо сейчас, что и породило спрос на подобного рода предложения.

В связи с дефицитом происходят и другие неприятные ситуации — люди становятся жертвами перекупщиков и мошенников. Первые продают консоль, которая официально стоит 46 999 тысяч рублей, в разы дороже — средняя цена у перекупщика около 150 тысяч рублей. А заказывая прибор на сомнительных сайтах, вы рискуете получить что-то другое. Например, один из таких потерпевших в посылке обнаружил мешок риса.