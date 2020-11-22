Первым делом стоит провериться на аллергию.

Всем, кто делает прививки, следует проверить противопоказания и пройти обследование на предмет аллергии. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников.

— Важным и главным противопоказанием для вакцинопрофилактики от гриппа является подтверждённая аллергическая реакция на куриный белок. По сути, все люди, которые такие аллергические реакции в анамнезе имеют, об этом знают и уже не первый год с врачами это обсуждают, — рассказал врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил сложную и неоднозначную ситуацию для людей с хроническими заболеваниями. Обострение таких болезней является противопоказанием к вакцинации, но в то же время люди с хроническими заболеваниями и старшее поколение имеют более высокий риск заразиться вирусной инфекцией и получить серьёзные осложнения, поэтому им в первую очередь необходимо сделать прививку от гриппа.

Тяжельников советует таким людям перед прививкой пройти обследование и какое-то время провести в стационаре. Это нужно в первую очередь для того, чтобы врачи могли сразу диагностировать осложнения, которые могут возникнуть. Но на незначительные подъёмы температуры и болезненность в месте инъекции, со слов доктора, внимания обращать не стоит. Это нормальное состояние после прививки.