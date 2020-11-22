Оказалось, что глава государства сам усадил рядом тканевую игрушку.

Одноглазый "монстр", который сидел на столе у президента РФ Владимира Путина во время его выступления на саммите АТЭС, — это подарок из Малайзии. Секрет странной разноцветной игрушки раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами, — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

По его словам, перед началом встречи на стол президента положили презенты от организаторов встречи: памятные монеты, значок и ту самую сине-жёлто-красную тканевую игрушку с одним глазом. Путин рассмотрел подарки из Малайзии и особенно заинтересовался странным "монстром". Изучив её, российский лидер усадил игрушку на столе, использовав коробку с памятными монетами в качестве подставки.