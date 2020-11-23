Россияне ждут "чёрную пятницу", чтобы купить технику и товары красоты
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Покупают не только для себя, но и как подарки для близких на Новый год.
По данным сервиса "Яндекс.Маркет", в прошлом году интерес на технику в "чёрную пятницу" вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12 500 рублей. Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причём не всегда гаджеты заказывают для себя — многие уже покупают подарки к Новому году.
Также на "чёрную пятницу" россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими — видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 000 рублей на ноутбук и 7900 рублей на комплектующие.
Помимо электроники популярностью во время "чёрной пятницы" пользуется и бытовая техника. По данным прошлого года, спрос на товары категории с 22 по 29 ноября вырос на 38%. Во время распродажи пользователи активно интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9300 рублей.
Кроме того, к "чёрной пятнице" растёт спрос и на товары для красоты. В прошлом году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза. Чаще всего клиенты покупали патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.