Россияне ждут "чёрную пятницу", чтобы купить технику и товары красоты

Покупают не только для себя, но и как подарки для близких на Новый год.

По данным сервиса "Яндекс.Маркет", в прошлом году интерес на технику в "чёрную пятницу" вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12 500 рублей. Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причём не всегда гаджеты заказывают для себя — многие уже покупают подарки к Новому году.

Также на "чёрную пятницу" россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими — видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 000 рублей на ноутбук и 7900 рублей на комплектующие.

Помимо электроники популярностью во время "чёрной пятницы" пользуется и бытовая техника. По данным прошлого года, спрос на товары категории с 22 по 29 ноября вырос на 38%. Во время распродажи пользователи активно интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9300 рублей.