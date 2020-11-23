Синоптики предупредили москвичей о "погодной гипоксии"

Так, синоптики предупредили о резком понижении атмосферного давления, магнитных бурях и недостатке кислорода в воздухе. Все эти факторы, как отметили специалисты, влияют на состояние не только метеозависимых, но и здоровых людей. В частности, жители Москвы могут столкнуться с приступами стенокардии, мигрени, скачками артериального давления, а также ощущением психологической нестабильности.