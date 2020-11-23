Синоптики предупредили москвичей о "погодной гипоксии"
Также влажная погода и температурные "качели" повышают риск распространения ОРВИ.
Самочувствие целого ряда москвичей 23 ноября могло ухудшиться из-за погодных изменений. Об этом сообщил портал "Метеоновости".
Так, синоптики предупредили о резком понижении атмосферного давления, магнитных бурях и недостатке кислорода в воздухе. Все эти факторы, как отметили специалисты, влияют на состояние не только метеозависимых, но и здоровых людей. В частности, жители Москвы могут столкнуться с приступами стенокардии, мигрени, скачками артериального давления, а также ощущением психологической нестабильности.
Эксперты предупредили, что, помимо прочего, влажная погода и температурные "качели" повышают риск распространения респираторных инфекций. В ближайшие дни москвичам рекомендовано внимательно следить за состоянием своего здоровья, а также по возможности избегать переохлаждений.
А на днях синоптики рассказали о хороших новостях для жителей европейской части России.
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