ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2020, 19:13

Синоптики предупредили москвичей о "погодной гипоксии"

Также влажная погода и температурные "качели" повышают риск распространения ОРВИ.

Самочувствие целого ряда москвичей 23 ноября могло ухудшиться из-за погодных изменений. Об этом сообщил портал "Метеоновости".

Так, синоптики предупредили о резком понижении атмосферного давления, магнитных бурях и недостатке кислорода в воздухе. Все эти факторы, как отметили специалисты, влияют на состояние не только метеозависимых, но и здоровых людей. В частности, жители Москвы могут столкнуться с приступами стенокардии, мигрени, скачками артериального давления, а также ощущением психологической нестабильности.

Эксперты предупредили, что, помимо прочего, влажная погода и температурные "качели" повышают риск распространения респираторных инфекций. В ближайшие дни москвичам рекомендовано внимательно следить за состоянием своего здоровья, а также по возможности избегать переохлаждений.

А на днях синоптики рассказали о хороших новостях для жителей европейской части России.

Синоптики назвали регионы России, где зимой ожидаются аномальные осадки
Синоптики предрекли россиянам аномальную зиму
Нельзя сушить на батареях. Россиянам дали советы по выбору и уходу за зимней обувью
BannerImage

Фото © Pixabay

Евгения Измайлова
  • Новости
  • Изменение климата
  • Погода
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar