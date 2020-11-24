В томском детсаду няня заставляла детей мыть унитазы в качестве наказания

В ситуации разбирается прокуратура региона.

В городе Томске няня детского сада № 39 в качестве наказания за плохое поведение заставляла своих воспитанников мыть полы и унитазы в туалете. Об этом рассказала подписчица группы "Регион-70 | Томск" во "ВКонтакте".

— Родители подтвердили рассказы детей, и няня не стала отрицать, а согласилась и извинилась. Хотя вряд ли извинения помогут в данной ситуации, — написала она.

По её словам, о необычных воспитательных методах было известно и воспитателю группы. А руководство учреждения сперва пыталось "тихо" решить вопрос, правда, родители настаивают на увольнении няни. О ситуации узнали в городском Департаменте дошкольного образования, там пообещали разобраться.

В свою очередь, публикацией в соцсетях заинтересовалась также областная прокуратура, которая начала проверку информации о деятельности няни. Её действиям будет дана правовая оценка, будет принято решение о продолжении работы.