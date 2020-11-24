Кроме того, главы государств поговорили по поводу событий в Сирии и Ливии.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что главы государств "детально и во всех аспектах" проговорили реализацию договорённостей по Карабаху, а российский лидер проинформировал своего турецкого коллегу о деятельности российских миротворцев, которые эффективно поддерживают безопасность гражданского населения Карабаха и режим прекращения огня.

Путин и Эрдоган отметили важность решения срочных гуманитарных проблем в регионе, связанных с возвращением беженцев, необходимость скорейшего восстановления инфраструктуры и сохранения объектов культуры и религии.

— Проведён обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта, — говорится в тексте сообщения.

Добавим, что стороны отметили необходимость последовательного и полного выполнения решений, которые обеспечат стабильность и мирную жизнь в регионе.

Как сообщает канцелярия президента Турции, главы государств также уделили внимание происходящему в Сирии и Ливии.