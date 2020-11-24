Путин и Эрдоган "детально и во всех аспектах" обсудили ситуацию в Карабахе
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Кроме того, главы государств поговорили по поводу событий в Сирии и Ливии.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении отмечается, что главы государств "детально и во всех аспектах" проговорили реализацию договорённостей по Карабаху, а российский лидер проинформировал своего турецкого коллегу о деятельности российских миротворцев, которые эффективно поддерживают безопасность гражданского населения Карабаха и режим прекращения огня.
Путин и Эрдоган отметили важность решения срочных гуманитарных проблем в регионе, связанных с возвращением беженцев, необходимость скорейшего восстановления инфраструктуры и сохранения объектов культуры и религии.
— Проведён обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта, — говорится в тексте сообщения.
Добавим, что стороны отметили необходимость последовательного и полного выполнения решений, которые обеспечат стабильность и мирную жизнь в регионе.
Как сообщает канцелярия президента Турции, главы государств также уделили внимание происходящему в Сирии и Ливии.
Напомним, Армения, Азербайджан и Россия в ночь на 10 ноября договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев и прекращении там боевых действий. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия будут следить только российские военные. Турция в этом процессе принимать участия не будет. Сотрудничество с ней будет ограничено только мониторинговым центром.