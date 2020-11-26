"Чёрная пятница" в супермаркетах. Акции в "Пятёрочке", "Яндекс.Лавке" и других магазинах

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"Пятёрочка"

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В "Пятёрочке" проходит акция "Неделя чёрных пятниц". До 30 ноября со скидками до 50% можно купить пельмени, сыр, масло, колбасы, растительное молоко и консервы. На 80% выгоднее можно приобрести ножи, а на 55% — предметы личной гигиены: зубные щётки и пасты, мыло для рук.

Мясо в "Пятёрочке" до конца акции стоит дешевле, в среднем на 30%, а колбасы и сосиски — на 40%. В супермаркетах по низким ценам можно запастись крупами. Например, гречка сейчас выгоднее на 45%, а рис — на 33%.

"Перекрёсток" и "Впрок"

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В сети супермаркетов "Перекрёсток" скидки "чёрной пятницы", как и в "Пятёрочке", продлятся до 30 ноября. По акции "1+1", когда вы в корзину кладёте два одинаковых товара, а платите только за один, можно приобрести продуты практически во всех категориях: овощи, фрукты, мясо, консервы, замороженные продукты, сладости.

Онлайн-гипермаркет "Перекрёсток впрок" также участвует в "чёрной пятнице". В этом году в рамках акции представлено почти 1,4 млн единиц товаров. Со скидками до 60% можно купить не только продукты, но и товары для детей и дома, зоотовары, бытовую химию и гигиенические средства.

Часть товаров будет доступна за один рубль. Всего по такой цене можно будет приобрести 130 тысяч единиц различной продукции, в том числе iPhone 11, но их количество ограничено.

"Яндекс.Лавка"

Фото © ТАСС / Антон Белицкий

Самые большие скидки в 40% планируются на непродовольственные товары: средства для уборки, стирки и антисептики. Немалые скидки также ожидаются на уникальные товары, например дизайнерские носки. Они могут стать интересным бонусом к основным покупкам. Почти наполовину будут снижены цены на колбасы, сладости и растворимый кофе — эти товары часто присутствуют в чеках. А долгий срок годности, например шоколада или растворимого кофе, позволит выгодно купить их с запасом.

Скидки в 30% будут действовать и на значительное количество молочных продуктов: сыры, творог и мороженое. Товары этих категорий традиционно пользуются большим спросом в "Лавках".

— Молочные продукты входят в 43% всех чеков сервиса, поэтому мы решили поддержать на них спрос и в "чёрную пятницу". Кроме того, аналогичные скидки распространятся и на большинство уникальных напитков из нашего ассортимента, которые не часто встречаются в обычных магазинах, — различные лимонады, комбучи, колы, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Покупатели смогут воспользоваться и другими акциями категории товаров. Например, с 20-процентной скидкой можно будет купить "Яндекс.Станции". "Чёрная пятница" в "Яндексе" действует с пятницы 27 ноября до воскресенья 29 ноября.

"Сбермаркет"

Фото © Shutterstock

В "Сбермаркете" "чёрная пятница" проходит до 30 ноября, в ней участвует несколько тысяч продуктов и товаров. Клиенты могут получить скидки в самых разных категориях. Например, свежие помидоры черри сейчас выгоднее на 30%, а бекон и докторскую колбасу можно купить дешевле в два раза. Например, стиральные порошки и пятновыводители стоят на 50% меньше обычной цены.

Отдельный раздел "чёрной пятницы" в "Сбермаркете" — это категория "Дешевле, чем на полке". Для неё сервис договорился о специальных условиях с рекламодателями и брендами, чтобы клиенты могли купить эти товары в приложении "Сбермаркета" по ценам ниже, чем в офлайн-магазинах. В "чёрную пятницу" в этой категории доступно более 550 продуктов питания и товаров.

Delivery Club

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В сервисе доставки Delivery Club акции "чёрной пятницы" разделены на две категории. Первая — для ресторанов, в которых клиенты могут заказать готовую еду. По промокоду BFWEEK блюда будут на 10% дешевле, и чем больше заказов будет сделано, тем большую скидку в следующих персональных промокодах можно получить. Акция действует до 28 ноября, но, как сообщили Лайфу в пресс-службе сервиса, возможно, скидки будут продлены до конца выходных.

Вторая — для сервисов доставки и сетей магазинов, из которых Delivery Club доставляет продукты. Скидки в 50% и более на товары "Магнита", "Дикси", "Мираторга" и других действуют в приложении также только до воскресенья.

"Утконос"

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В этом году в "Утконосе" "чёрная пятница" длится целых две недели: с 18 ноября по 1 декабря. В акции участвует более 1000 товаров, а размеры скидок составляют от 25% до 60%. Покупателям доступны выгодные предложения из самых популярных категорий, но фокус сделан на бытовой химии, гигиене, детских товарах, мясе, рыбе, морепродуктах, чае и кофе.